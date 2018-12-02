شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للمقاولين: لدينا 2310 مقاولين مسجلين فقط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الهيئة السعودية للمقاولين أن عدد المقاولين المسجلين بالهيئة بلغ نحو 2310 مقاولين، مشيرة إلى أنه اكتمل اعتماد تسجيل 179 مقاولا أجنبيا منهم والبقية سعوديون.

وتوقعت تطبيق التسجيل الإلزامي قريبا، مبينة أن المقاولين المسجلين لدى الهيئة، يعمل لديهم ما يزيد على مليون موظف، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقالت إن الموظفين لديها يشكلون 25% من القطاع من حيث عدد العمالة، لافتة إلى أنها نفذت مبادرة التراخيص لقطاع المقاولات مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة وعمقامت بعمل دراسة لوضع التحديات التي تواجهها.

وأوضحت أنه تم تطوير آلية متكاملة ليست فقط لرفع مستوى كفاءة منشآت المقاولات فحسب ولكن كذلك لتسهيل عملية تسجيلها في الجهات مالكة المشاريع.

وقال أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين في سبتمبر الماضي، إن عدد الشركات المسجلة في الهيئة بلغ 2000 مقاول.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين قد أكد في وقت سابق أن شركات المقاولات بدأت في تحصيل القيمة المضافة 5% التي تم تطبيقها في يناير الماضي، على الأعمال والخدمات.