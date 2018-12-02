شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الإيجابي لإمارة أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثَبتَت ستاندرد آند بورز "إس آند بي" للتصنيف الائتماني تصنيفها الإيجابي لإمارة أبوظبي عند "AA/‏A-1+"مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة تثبيت التصنيف إلى الوضع المتميز الذي تتمتع به الإمارة من حجم الأصول الصافية الهائل وهو ما سيحمها ضد كافة الصدمات الخارجية، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت وكالة التصنيف العالمية فيتش إنها ثبتت التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية قد ثبتت تصنيف إمارة أبوظبي عند الدرجة "AA/‏A-1+"، وهي درجة مرتفعة على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكان تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في أبريل الماضي قد توقع أن يتعافى نمو القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات خلال عام 2018 ليبلغ 2.7%، ثم يواصل تعافيه ليصل إلى 3% في 2019 وذلك بدعمٍ من التحسن المتوقع في التجارة العالمية.

وكانت مجموعة فرانكلين تمبلتون للاستثمار "الشرق الأوسط" قد توقعت في وقت سابق أن تنخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والبالغة 30% حالياً خلال العام الجاري نتيجة النمو القوي للقطاع غير النفطي، والمقدر بنحو 3.4% في 2018.

وكان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع مؤخرا أن يحقق اقتصاد الإمارات قفزة بالنمو في 2020 تصل إلى 4% مع استضافة معرض "إكسبو" العالمي.