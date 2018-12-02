شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد أند بورز" تتوقع نمو اقتصاد إمارة الشارقة 2% خلال أربع سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يبلغ النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة 2% بين عامي 2018 و2021.

ورجحت الوكالة أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة، بحسب صحيفة الخليج.

وكشفت الوكالة عن ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لـ"الشارقة"طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند درجتي "BBB+/A -2"على التوالي.

ومنحت الوكالة الإمارة نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن تثبيت التصنيف الائتماني للإمارة جاء بسبب وضعها المالي القوي، وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر.

وفي وقت سابق توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة 2.7% و2.9% في العامين 2018 و2019 على التوالي.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، قد توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،