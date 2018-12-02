شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - تحليل صباحي - 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -22.56 نقطة ، ليحاول المؤشر بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5384.58 ، طيلة ثبات الدعم 5301.54 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5301.54 ومستوى المقاومة 5384.58 .

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