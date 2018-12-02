شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصل لمقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهي المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تداولاته نهاية الأسبوع الماضي على المزيد من المكاسب ، ليصل المؤشر إلى اختبار مستوى المقاومة 7702.25 ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 70.49 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير . ولذلك مازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7702.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7552.47 ومستوى المقاومة 7800.00 . عدد أسهم الشركات الرابحة 108 عدد أسهم الشركات الخاسرة 63 عدد أسهم الشركات الثابتة 16 عدد أسهم الشركات المتداولة 187

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