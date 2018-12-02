شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين تعلنان وقف فرض تعريفات جديدة لمدة تسعين يوما والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وافق على عدم زيادة التعريفات على سلع صينية تساوي 200 مليار دولار إلى 25 في المئة ابتداء من أول يناير كانون الثاني مثلما أُعلن من قبل كما وافقت الصين على شراء كمية لم يتم تحديدها وإنما "كبيرة جدا" من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة ومنتجات أخرى .
وقال البيت الأبيض أيضا إن الصين" مستعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم(الأمريكية لنظم الاتصالات) التي لم تتم الموافقة عليها سابقا إذا أعيد تقديمها ".
وأضاف البيت الأبيض إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق في غضون 90 يوما مع الصين بشأن قضايا تجارية من بينها نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية والسرقة الإلكترونية والزراعة يتفق الجانبان على زيادة التعريفات الجمركية التي تبلغ نسبتها عشرة في المئة إلى 25 في المئة.
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