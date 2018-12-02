شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 4770 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، مصحوبا بارتفاع ضخم في قيمة التداول، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مولدا بذلك هدفا سعريا عند مستوى 4680 نقطة، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 4750 نقطة كمستوى اول ثم 4500 نقطة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4860 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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