شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 2668 نقطة، في ظل ارتفاع قيم التداول، مما يشير الى تفوق عمليات البيع عن الشراء، في الوقت الذي يعكس فيه مؤشر "Direct Movement " قوة الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره اكثر خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 2710 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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