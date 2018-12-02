شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع كبير في السيولة -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10364 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما قويا بسبب ملامسته لخط "Tenkan Sen " وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" وفي ظل ارتفاع ضخم في قيمة التداول حيث بلغت أعلى منذ شهر يونيو من العام الحالي، متجاوزا خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما يمهد الطريق امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لاعادة اختبار مستوى المقاومة 10500 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10250 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع كبير في السيولة -تحليل صباحي- 02-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .