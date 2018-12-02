شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يشهد خسائر فادحة -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر فادحة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7.85 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 7.90 درهم، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعكس تنامي القوى البيعية ورغبة البائعين في الوصول بالسهم لمستويات اقل قد تصل الى 7.40 درهم، خاصة في ظل الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 8.10 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.08 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط