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شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم منذ أسبوعين، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 0.92 درهم، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، وفي ظل ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهر، مما يعكس استمرار حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستويات قد تصل الى 0.90 درهم كمستوى اول ثم 0.86 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم أسفل مستوى 0.96 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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