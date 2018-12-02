شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يسجل أدنى مستوى في عام -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاتجاه الحالي للسهم على المدى القصير هابطا، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 1.68 درهم، وهو أدنى مستوى يصل اليه السهم في عام، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.70 درهم، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس ان السهم بات تحت سيطرة البائعين، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1.60 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.75 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.63 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط