شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق الأسبوع المنصرف عند 13.60 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 13.80 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ بداية تداوله، وهو ما ينذر بسيطرة البائعين على التداول في الاجل القصير والمتوسط وإمكانية انخفاض السهم لمستوى 12.70 درهم كمستوى اول ثم 12.20 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اغلاق السهم أعلى مستوى 14.30 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.30 درهم وبين مستوى المقاومة هو 13.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط