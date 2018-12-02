شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاتحاد الوطني (UNB) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما أشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 4.60 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الماضي، كما انزلق السهم أسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.45 درهم كمستوى اول ثم 3.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.90 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.53 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.67 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط