شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يشهد خسائر فادحة -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر فادحة في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 16.62 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 16.85 درهم، وبالتزامن مع اختراقه لخط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس تحول الاتجاه الحالي على المدى القصير الى الاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا وشيكا لمستويات اقل قد تصل الى 16.35 درهم كمستوى اول ثم 15.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 17 ريال.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.40 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط