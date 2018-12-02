- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 4.15 درهم، وذلك خلال جلسة الأربعاء الماضي، ثم تراجعه منها ليغلق منخفضا عند مستوى 3.85 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس بدء عمليات جني الأرباح والتي من المتوقع ان تهبط بالسهم لمستوى الدعم 3.55 درهم، خاصة في ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.15 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.70 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.00 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 02-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .