شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 4.15 درهم، وذلك خلال جلسة الأربعاء الماضي، ثم تراجعه منها ليغلق منخفضا عند مستوى 3.85 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس بدء عمليات جني الأرباح والتي من المتوقع ان تهبط بالسهم لمستوى الدعم 3.55 درهم، خاصة في ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.15 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.70 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.00 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط