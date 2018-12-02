شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يواصل الأداء السلبي-تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للسهم على المدى القصير، حيث انخفض اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 5.24 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى له خلال الجلسة، في إشارة الى تحكم البائعين في السهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ومقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 5.22 درهم، وفي ظل حيادية المؤشرات الفنية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يصل لمستوى 5.11 درهم شرط اختراقه لمستوى 5.22 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.28 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط