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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.87 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس تنامي القوى البيعية في الاجل القصير، كما تمكن السهم من اغلاق أسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى 1.70 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 1.87 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.90 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 02-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .