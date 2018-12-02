شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.87 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس تنامي القوى البيعية في الاجل القصير، كما تمكن السهم من اغلاق أسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى 1.70 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 1.87 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط