شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم عند ادنى مستوى خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 1.51 درهم الخميس الماضي، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، وهو أيضا الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه، في إشارة الى ارتفاع وتيرة عمليات البيع خلال الجلسة، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 1.50 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 1.42 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.53 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط