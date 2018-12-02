شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ضرائب الصناعات تعلن نتائج دراسة "الاقتصاد الخفى" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ندوة عن التحوُّل الرقمى وقرار وزير المالية المزمع تطبيقه بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، غدا الاثنين بمقر الاتحاد. ويسبق عرض البرنامج استعراض الدراسة الخاصّة بالاقتصاد الموازى وأثره السلبى على الاقتصاد الوطنى والذى استغرق إعدادها خمس سنوات كاملة، وتهدف إلى دمج الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى. ويحضر الندوة قيادات وزارة المالية ومستشارى الوزير ورئيس مصلحة الضرائب ورؤساء الإدارات المركزية.

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