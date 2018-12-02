منتدى المستثمر يبحث تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بيونس ايرس

بحث منتدى المستثمر لمجموعة الـ 20 سبل تعزيز التعاون فيما بين المستثمرين المؤسسين والحكومات والجهات الفاعلة الدولية لتحفيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل في أسواق مجموعة الـ 20 وحول العالم.

وتناول المنتدى الذي عقد على هامش اجتماعات مجموعة الـ 20 في مدينة بونيس آيرس بالأرجنتين، الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات المحفزة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المالي في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، إضافة إلى مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه هذه الاستثمارات، مع بحث سبل مواجهة هذه التحديات والعقبات.

فرصة فريدة

وشارك وزير المالية محمد الجدعان في منتدى المستثمر الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الرئاسة الأرجنتينية لمجموعة الـ 20 بحضور نحو 70 مشاركا، بينهم بعض قادة دول مجموعة الـ 20، وبعض وزراء المالية لدول المجموعة، وعدد من المستثمرين المؤسسين على المستوى العالمي، وقادة مؤسسات تمويل التنمية.

وفي مداخلته خلال المنتدى، أشار وزير المالية إلى أن هذا المنتدى يتيح فرصة فريدة لصناع السياسات والهيئات التنظيمية، والمستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية للمشاركة في محادثات مباشرة حول الاستثمار المستدام طويل الأجل.

سياسات محفزة

وتطرق الجدعان إلى بعض التحديات الرئيسة التي تواجه الاستثمار المستدام طويل الأجل، مشيرا إلى أن أعضاء مجموعة الـ 20 بإمكانهم العمل - سواء بشكل مستقل أو جماعي - على تحسين السياسات المحفزة للاستثمار المستدام طويل الأجل، مبينا في هذا الإطار أن دول مجموعة الـ 20 تناقش مجموعة من السياسات المحفزة التي من شأنها تعزيز هذه الاستثمارات، إلا أنه ينبغي للجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تشارك في هذه المناقشات لضمان توفير حوافز فعالة من حيث التكلفة والأثر.

جودة المعلومات

وتناول الجدعان الدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية الرقمية في تشجيع الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه التقنية أن تسهم في معالجة عدد من التحديات التي تواجه الاستثمارات، بما في ذلك تحسين جودة المعلومات والبيانات، وتقليل تكاليف البحث عن فرص الاستثمارات المستدامة، وتسهيل عملية تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية.

الوعي بالفرص

وأفاد وزير المالية بأن لمجموعة الـ 20 دورا مهما في زيادة الوعي بالفرص التي يمكن أن توفرها التقنية الرقمية للاستثمارات المستدامة طويلة الأجل.

واستعرض الجدعان جهود المملكة في الإصلاحات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويفعل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.

تنويع الاقتصاد

وفي مجال جهود المملكة في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، أشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي دورا أساسيا لتنويع الاقتصاد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استثماراته المحلية والعالمية، حيث إن المملكة تعمل حاليا على أن تكون مركزا للتفوق العلمي والتقنية الحديثة والابتكار.