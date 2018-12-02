المملكة بين الأدنى في G20 بالبطالة والدين العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت السعودية مستويات متدنية في معدلات البطالة والدين العام، بين دول مجموعة العشرين، وفق إحصاءات بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة 17.3% و6.1% على التوالي، كما حققت 748 مليار دولار في قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل مجموعة العشرين أكبر اقتصادات دول العالم، حيث تضم 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كمجموعة واحدة.

معدلات البطالة 2018

الأرجنتين 9.60%

أستراليا 5.00%

البرازيل 12.10%

كندا 5.90%

الصين 3.83%

فرنسا 9.10%

ألمانيا 3.40%

الهند 3.52%

إندونيسيا 5.13%

إيطاليا 9.70%

اليابان 2.40%

المكسيك 3.50%

روسيا 4.50%

السعودية 6.10%

جنوب أفريقيا 27.20%

كوريا الجنوبية 4.00%

تركيا 10.80%

المملكة المتحدة 4.00%

الولايات المتحدة 3.70%

الناتج المحلي الإجمالي:

(بالمليار دولار في 2018)

الأرجنتين 625.92

أستراليا 1,500.26

البرازيل 2,138.92

كندا 1,798.51

الصين 14,092.51

فرنسا 2,925.10

ألمانيا 4,211.64

الهند 2,848.23

إندونيسيا 1,074.97

إيطاليا 2,181.97

اليابان 5,167.05

المكسيك 1,212.83

روسيا 1,719.90

السعودية 748.00

جنوب أفريقيا 370.89

كوريا الجنوبية 2,138.24

تركيا 909.89

المملكة المتحدة 2,936.29

الولايات المتحدة 20,412.87

الدين العام

(% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018):