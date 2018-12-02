السعودية أساس ازدهار الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة، واس - بوينس أيرس

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، على هامش انعقاد القمة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، أوجه الشراكة بين السعودية والصين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأبلغ الرئيس الصيني ولي العهد أن استقرار السعودية يمثل حجر الزاوية لازدهار وتقدم الخليج، وأن الصين تؤيد بشدة الرياض في حملتها للتنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس شي قال خلال الاجتماع مع ولي العهد، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية، التي تستضيف اجتماع قمة مجموعة العشرين، إن الصين تولي دائما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع السعودية.

ونقلت شينخوا عن شي قوله إن «الصين تؤيد السعودية بقوة في حملتها من أجل التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، وستبقى مع السعودية في القضايا التي تشمل مصالحها الأساسية».

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.

ولي العهد يستعرض التعاون الثنائي مع رئيسة وزراء بريطانيا

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الخارجية عادل الجبير، والوفد الرسمي لرئيسة وزراء بريطانيا.

.. ويناقش مع رئيس جنوب أفريقيا الاستثمار في مجال الطاقة

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، خلال لقائه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وذلك على هامش انعقاد القمة، مجالات التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبالذات في مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

.. ويبحث مع نائب الرئيس الإندونيسي تطوير العلاقات

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإندونيسية في شتى المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات على الساحة الإسلامية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل لجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والوفد الرسمي لنائب رئيس إندونيسيا.