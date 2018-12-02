شكرا لقرائتكم خبر عن محلل: تماسك المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى منطقة الدعم إشارة على استمرار الاتجاه العرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات الأسبوع الماضى عند مستوى 13319 نقطة، حيث تمكنت القوة الشرائية من التماسك أعلى منطقة الدعم بين 13000- 12950 نقطة لتعوق الانخفاضات الحادة التى تعرض لها المؤشر على أثر عمليات البيع المكثفة على سهم البنك التجارى الدولة، صاحب الوزن النسبى الأكبر على الأجل القصير.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تماسك المؤشر الرئيسى والاستقرار أعلى مستوى 13000- 12950 نقطة إشارة على استمرار الاتجاه العرضى قصير الأجل، بالإضافة إلى انفصال أداء العديد من القطاعات والأسهم القيادية واستقرارها أعلى الدعوم الرئيسية الأمر الذى يعزز من فرص الارتداد لإعادة اختبار مستويات المقاومة 13400- 13670 ثم 14000 نقطة، ونصحت المستثمر قصير الأجل بالمتاجرة الانتقائية فى الأسهم الأفضل أداء وذلك طالما البقاء أعلى مستوى 12950 نقطة.