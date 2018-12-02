شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للسيارات تكشف النقاب عن شاحنة رام 1500 الجديدة بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة المتحدة للسيارات مؤخرا النقاب عن شاحنة رام 1500 طراز 2019 الجديدة كليا خلال الحفل الذي أقيم في معرض الشركة في أوتو مول جدة بحضور عدد كبير من الشخصيات المهتمة بقطاع السيارات ووسائل الإعلام.

الطراز الجديد من سيارة رام 1500 يرتقي إلى مستوى جديد تماما، ليجعلها تركز بشدة على أن تصبح أفخم شاحنة في فئتها.

حيث تم إدخال تعديلات شاملة على طراز 2019 الجديد بالكامل، ما يجعل هذه المركبة أفضل من الطراز السابق، ويجعلها تحقق المزيد من القدرة والقوة والأداء. ولكن حتى هذا التقدم الهائل لم يكن كافيا لإرضاء فريق رام الهندسي، وهذا هو السبب الذي دفعهم أيضا إلى نقل الابتكار والتكنولوجيا والأناقة لآفاق جديدة تماما، مما أحدث ثورة في المركبة الرائدة للعلامة التجارية فيما يعد أهم تصميم لها على الإطلاق.

وبهذه المناسبة تحدث ستيوارت لوري رئيس علامة رام في الشرق الأوسط مقدما شكره لكافة حاضري حفل تدشين رام 1500 طراز 2019 الجديد كليا، مشيرا إلى أن الجيل الخامس الجديد يشتمل على أحدث التقنيات المبتكرة مع الجيل السابق من نظام يوكونكت Uconnect® الحائز على الجوائز وشاشة تعمل باللمس حصرية ضمن فئتها قابلة للتشكيل قياس 12 بوصة (305 ملم) وتتميز بإمكانيات تقسيم الشاشة لعملية التطبيق الثنائي، مع أندرويد أوتو وأبل كار بلاي (المتوفرين على كلتي الشاشتين قياس 8,4 بوصة / 213,36 ملم وقياس 12 بوصة / 305 ملم). وكميزة قياسية، يتم تضمين منافذ USB نوع C الجديدة متعددة الوظائف التي تسمح بشحن الأجهزة بسرعة تصل إلى أربعة أضعاف سرعة منافذ USB القياسية، كما يتوفر أيضا لوح شحن لا سلكي مدمج.