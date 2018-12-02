شكرا لقرائتكم خبر عن صيدليات الدواء تقيم حفل تسليم الجوائز للفائزين في حملة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المشاركين في المسابقة نحو 600 ألف مشترك تقريبا (اليوم)

بلغ عدد المشاركين في المسابقة نحو 600 ألف مشترك تقريبا (اليوم)

أعلنت صيدليات الدواء عن تسليم جوائز «حملة السيارات» والتي بلغ عدد جوائزها 4 سيارات فاخرة للفائزين في مسابقتها الكبرى، وذلك في حفل التسليم المميز والذي أقيم بفروع صيدليات الدواء في الرياض، جدة والأحساء بحضور مندوب الغرفة التجارية وفريق عمل صيدليات الدواء.

وجدير بالذكر أن الحملة التي أقيمت كانت تهدف إلى التعريف بخدمات شركة الدواء وما تقدمه لعملائها في العديد من النواحي الصحية والتثقيفية والاستشارات الصيدلية.

وتقوم إدارة الصيدليات بشكل مستمر بحملات تسويقية مميزة وتوفيرالعديد من الخدمات المجانية لعملائها وتقديم الاستشارات الصيدلانية من خلال برنامج الولاء والرعاية «أرباحي». كما تعكف إدارة التسويق ورعاية العملاء لتقديم برامج لرعاية واحتضان المناسبات الاجتماعية والتوعوية وإطلاق المبادرات الصحية والتثقيفية في كافة أرجاء المملكة والتي يعود نفعها للصالح العام تعبيرا عن التزامها تجاه الوطن والمواطن.

وقد شهد حفل التسليم أيضا توزيع هدايا على عملاء صيدليات الدواء من الحضور الذين شاركوا الفائزين فرحتهم باستلام سياراتهم وسط جو من البهجة والسرور وهو الشيء المعتاد من صيدليات الدواء والتزامها تجاه عملائها مما يعكس الإقبال الرهيب على المشاركة في المسابقة والذي بلغ 600 ألف مشترك تقريبا بجميع فروع صيدليات الدواء بالمملكة.