شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات جديدة للممارسات الزراعية بداية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لإطلاق مشروع «الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة Saudi Cood Agricultural Practices»، الذي يُعرف اختصارا بـ «سعودي جاب S.G.A.P»، يوم الأربعاء القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي للتربة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي المشروع في 1 يناير2019م، وبشكل تدريجي وفقا لشروط ومعايير على مدى ثلاث سنوات.

» ترشيد المبيدات والأسمدة

ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن تطبيق مشروع «سعودي جاب S.G.A.P» يهدف إلى توفير وتحسين استهلاك مياه الري في الزراعة من خلال استخدام طرق الري الحديثة، وترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية مما يحسن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

» تشجيع المزارعين

كما يهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات، وفتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية لهم، وتحسين العمليات والممارسات الزراعية، إضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مواصفاته، وتحسين المرافق وظروف العمل والعمال، وتأهيل وتدريب المزارعين والفنيين، وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية عبر حصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.

» شهادة للممارسات الزراعية

وتُعطى شهادة اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب S.G.A.P» للمزارع التي توفرت فيها الشروط والمعايير الخاصة بالمشروع، والتي تشمل: تقييم المخاطر، وحفظ السجلات، والتقييم الذاتي لوحدة الإنتاج، وضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج، ومعايير استخدام الوقود والطاقة، وتوفر نظام موثق لتتبع المنتجات وفصلها، وتوفر الاختصاص والتدريب لدى مدير وحدة الإنتاج والمسؤول عن إدارة المنتج ومواد الوقاية وإدارة الأسمدة والسلامة المهنية والمعدات والآلات، إضافة إلى تسجيل العمالة، وطريقة التعامل معهم، والتأمين ضد المخاطر، وسلامة التربة وحمايتها من الانهيار، وسلامة المياه المستخدمة في الزراعة، والمياه المستخدمة أثناء تداول المنتج، علاوة على إدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحياة البرية وحماية التنوع البيئي، وإدارة الملوثات والمخلفات، وتوفر إرشادات النظافة والصحة العامة، وتوفر المرافق الصحية وأماكن التدخين وتناول الطعام، ووجود تدابير وقائية ضد الأمراض المنقولة من الزوار، وكذلك التخطيط الفعال لاستخدام الأسمدة والمبيدات، والشروط العامة للحصاد والتعبئة والتخزين.. إلى غير ذلك من المعايير.

» شروط التطبيق الإلزامي

ويختلف تطبيق معايير مشروع «سعودي جاب S.G.A.P» وأشارت الوزارة إلى أنه على المزارع من حيث الإلزام والاختيار طبقا لمساحاتها، فالوحدات الإنتاجية التي تبلغ مساحتها (500 هكتار فأكثر) يكون التطبيق إلزاميا خلال سنة، والوحدات التي تبلغ مساحتها (200-499 هكتارا) فيكون التطبيق إلزاميا خلال سنتين، وأما المزارع التي مساحتها (50-199 هكتارا) فيلزم تطبيق المعايير خلال 3 سنوات، والتي تقل مساحتها عن 50 هكتارا فإن التطبيق فيها اختياري باستثناء مزارع إنتاج الخضار. وأخيرا يلزم مشغلو الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من (5 هكتارات) وللمساحة المكشوفة الأكثر من (25 هكتارا)، تطبيق المعايير خلال 3 سنوات، ويبدأ التطبيق اعتبارا من تاريخ 25/ 4/ 1440هـ الموافق 1/ 1/ 2019م.