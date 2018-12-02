شكرا لقرائتكم خبر عن «MSCI» وتصنيفات الوكالات يرفعان جاذبية السندات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

قال تقرير اقتصادي إنه من شأن إدراج السندات السعودية ضمن مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى أدوات الدين الحكومية، يتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار (41.25 مليار ريال)، والعمل على دعم الاحتياجات التمويلية لتلبية احتياجات ومتطلبات تنفيذ المشروعات الطموحة متوسطة وطويلة الأجل.

وأشار تقرير «المزايا» إلى أن ما يدعم هذه الجاذبية حفاظ المملكة على تصنيفات ائتمانية خلال العام الحالي والسنوات الماضية على حد سواء.

وعدد التقرير التصنيفات التي حصلت عليها المملكة، مشيرا إلى أن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش جاء عند نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة موديز هذا التصنيف خلال نفس الفترة.

وأوضح أن استناد هذه التصنيفات إلى توقعات وكالات التصنيف بأن يحقق الاقتصاد السعودي نموا معتدلا يستمر حتى نهاية العام 2021، بدعم من ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي.

وقال التقرير: إن هذا يعني أن كل زيادة في الإنفاق الاستثماري يقابلها زيادة في الإيرادات وبنفس الوقت بقاء الإنتاج النفطي عند حدوده الحالية، يضاف إلى ذلك فإن التصنيفات المستقرة للمملكة تشير إلى أن برامج الإصلاحين الاقتصادي والمالي ستدعم الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة للمملكة، كما أن مؤشرات الأداء الرئيسة ما زالت قوية بميزانيات مالية مرتفعة وديون حكومية منخفضة والتزام حكومي بالإصلاح، فيما تشير التوقعات إلى أن يصل العجز خلال العام الحالي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وينخفض إلى 6.4% في العام 2019.