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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الاقتصادي 47 عاماً.. عاش الوطن

تاريخ النشر: 02/12/2018

​اقتصاد الإمارات وفي عيدها الــ 47 يخطو نحو مستقبل أكثر إشراقاً، بخطوات متسارعة نحو تسريع وتيرة النمو، والتحول من اقتصاد يعتمد على النفط، باعتباره الرقم الأصعب في الدخل القومي، إلى اقتصاد متقدم ومتنوع، وقد أسهمت حزم المبادرات والحوافز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في تشكيل أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في العام الجاري.

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