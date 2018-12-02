15 % ارتفاعاً في التجارة الخارجية للصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مصلحة الجمارك الصينية، أن حجم التجارة الخارجية للصين (الصادرات والواردات) ارتفع بنسبة 15 % العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكانت قيمة الصادرات والواردات الصينية العام الماضي وصلت إلى 27.79 تريليون يوان (4 تريليونات دولار)، وفقاً لبيانات حكومية، والتي ذكرت أيضاً أن حجم التجارة الخارجية للبلاد في 2018 وصل إلى 32 تريليون يوان.

يشار إلى أن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشهد توترات منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث تتهم واشنطن بكين بتبني ممارسات تجارية لا تتسم بالنزاهة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية على واردات من الصين للسوق الأمريكية تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار، وردت بكين بفرض رسوم مماثلة على واردات من السوق الأمريكية بقيمة 110 مليارات دولار. كما هدد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار.(د ب أ)