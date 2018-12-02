اقتصاد الإمارات يسابق الزمن بنمو 33.8% خلال 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتفل دولة الإمارات اليوم بعيد تأسيسها الرابع والسبعين، لتفتح الأبواب على عام جديد، من عمرها الحافل بالإنجازات والنجاحات على المستويات كافّة. ومن بين أهم الإنجازات النهضوية والتنموية الشاملة في دولة الإمارات تبرز القطاعات الاقتصادية على اختلافها والتي تزخر بالنجاحات، ليتقدّم اقتصاد دولة الإمارات يوماً بعد يوم، من مصاف الاقتصادات الكبرى ليس على المستوى الإقليمي فحسب؛ وإنما في العديد من المؤشرات العالمية.

وفي تقرير حديث للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء صدر أمس بعنوان «تقرير أرقام الإمارات»، وهو تقرير شامل يعبر عن دولة الإمارات بالأرقام، ويتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة ضمن 18 باباً، تغطي مختلف القطاعات، تبرز قطاعات الاقتصاد الوطني لتعبّر بشكل جليّ عن الإنجازات المتراكمة على مر السنوات.

الإصدار الثاني من التقرير يكشف أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات (بالأسعار الحقيقية)، قد نما من 1.06 تريليون درهم في 2007 إلى 1.42 تريليون درهم في 2017، محققاً نمواً 33.8% في السنوات العشر الماضية.

وعلى صعيد النمو غير النفطي الحقيقي، والذي يكشف الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية، فقد كان النمو خلال الفترة ذاتها 42.1% من 705682 درهماً في 2007 ليتجاوز التريليون درهم في العام 2017. ويسرد التقرير ترتيب دولة الإمارات المتقدّم عالمياً في العديد من المؤشرات.

يتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة ضمن 18 باباً

إطلاق تقرير أرقام الإمارات 2018