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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد الإمارات يسابق الزمن بنمو 33.8% خلال 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تحتفل دولة الإمارات اليوم بعيد تأسيسها الرابع والسبعين، لتفتح الأبواب على عام جديد، من عمرها الحافل بالإنجازات والنجاحات على المستويات كافّة. ومن بين أهم الإنجازات النهضوية والتنموية الشاملة في دولة الإمارات تبرز القطاعات الاقتصادية على اختلافها والتي تزخر بالنجاحات، ليتقدّم اقتصاد دولة الإمارات يوماً بعد يوم، من مصاف الاقتصادات الكبرى ليس على المستوى الإقليمي فحسب؛ وإنما في العديد من المؤشرات العالمية.
وفي تقرير حديث للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء صدر أمس بعنوان «تقرير أرقام الإمارات»، وهو تقرير شامل يعبر عن دولة الإمارات بالأرقام، ويتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة ضمن 18 باباً، تغطي مختلف القطاعات، تبرز قطاعات الاقتصاد الوطني لتعبّر بشكل جليّ عن الإنجازات المتراكمة على مر السنوات.
الإصدار الثاني من التقرير يكشف أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات (بالأسعار الحقيقية)، قد نما من 1.06 تريليون درهم في 2007 إلى 1.42 تريليون درهم في 2017، محققاً نمواً 33.8% في السنوات العشر الماضية.
وعلى صعيد النمو غير النفطي الحقيقي، والذي يكشف الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية، فقد كان النمو خلال الفترة ذاتها 42.1% من 705682 درهماً في 2007 ليتجاوز التريليون درهم في العام 2017. ويسرد التقرير ترتيب دولة الإمارات المتقدّم عالمياً في العديد من المؤشرات.
يتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة ضمن 18 باباً
إطلاق تقرير أرقام الإمارات 2018
دبي: ”الخليج 365”
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق تقرير أرقام الإمارات، وهو تقرير شامل يعبر عن دولة الإمارات بالأرقام، ويتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة ضمن 18 باباً تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستهلاكية والبيئية والعلمية والتعليمية والمستقبلية وغيرها.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «نحن فخورون بإطلاق هذا التقرير بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني ال 47، ويتضمن هذا التقرير أحدث البيانات والأرقام التي عمل فريق الهيئة على جمعها من مصادر موثوقة من داخل وخارج الدولة ليقدم لصناع القرار والمسؤولين وأفراد المجتمع صورة واضحة وشاملة عن دولة الإمارات في مختلف القطاعات».
وأضاف: «يشكل هذا التقرير أداة حيوية لمتخذي القرار، فهو يساهم في تقديم أحدث البيانات لراسمي السياسات وواضعي الخطط، ما يمكنهم من التخطيط بشكل واضح بناء على أرقام وثوابت حديثة حرص فريق الهيئة على التأكد منها وتقديمها بأسهل صورة».
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يتضمن أحدث الأرقام والبيانات التي تخص دولة الإمارات في مجالات الصحة والتعليم والأمان والإنفاق والاستهلاك والاستيراد والتصدير، إضافة إلى قسم خاص بأهداف التنمية المستدامة يبين ترتيب الدولة في أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن أهم المعاهد والمؤسسات الدولية، ويمكن تنزيل نسخة من هذا التقرير من الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ويذكر أن تقرير أرقام الإمارات يتم إصداره سنوياً في مطلع شهر ديسمبر، وهذا هو الإصدار الثاني من التقرير، ويتضمن إضافات متميزة عن تقرير العام الماضي.
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