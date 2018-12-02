لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لكل رائد أعمال تعرض للفشل سابقاً عذر معين، كتراجع المستثمر، أو كساد الاقتصاد، أو الوقوع ضحية احتيال أحد الموردين أو غير ذلك. وهي أسباب خارجة عن السيطرة غالباً ويمكن أن تحدث في أي وقت. لكن من ناحية ثانية، هناك أسباب أخرى تعود إلى قرار رائد الأعمال نفسه. وهناك مصادر شائعة لفشل الشركات الناشئة، نادراً ما يعترف بها رائد الأعمال وهي:

1-تجاهل خطة الأعمال المكتوبة:

من المعروف أنك لا تستطيع التعلم إلا إذا حفظت ما تتعلمه. إن خطة العمل هي لك أولاً وليست للمستثمرين، وقدرتك على التنظيم هي أفضل طريقة للتأكد من أنك على دراية بكيفية تحويل فكرتك الخاصة إلى عمل تجاري، وتطوير هذا العمل وتحسينه.

2-تقديم الحلول المجانية لجذب العملاء:

لا تصدق الخرافة التي تنص على عدم الاهتمام بتحقيق الدخل، إلا بعد أن يصبح لديك عدد كبير من الزبائن. إن التسويق الواسع الانتشار يكلّف نقوداً كثيرة، كما أن أنظمة موظفي الدعم ستكلف نقوداً أكثر. وحتى المؤسسات غير الربحية تحتاج إلى نموذج أعمال تجارية مربحة، لتعويض تكاليف الموظفين وتكاليف التشغيل.

3-افتراض أن مستوى الشغف يحدد فرصة العمل:

لا بديل عن البحث في سوق العمل للتأكد من أن اهتمامك يتوافق مع الحاجة الحقيقية في السوق. فليست كل فكرة رائعة عملاً ناجحاً. وإن الأسباب والقضايا الاجتماعية هي أمر رائع لتأسيس عمل تجاري، لكن قدرتك في الحفاظ على المساهمة القيمة الخاصة بك، هي أمر مرتبط بقدرتك على إيجاد الزبائن بشكل أساسي.

4-الحلم أكثر من الفعل:

إن الأشخاص الحالمين يتوصلون إلى الأفكار، والأشخاص الفاعلين يحققون الأعمال. كذلك بناء الأعمال الناجحة يتمحور حول التنفيذ. فلا تحاول أن تؤدي بناء عمل ناجح إلا إذا كنت مستعداً للمخاطرة، والخوض في غمار المجهول، وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصعبة. ويمكن للأحلام أن تعمل على تحفيز فريقك، لكنها غير مجدية مع الزبائن، فهم يتوقعون الحلول الحقيقية.