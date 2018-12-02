«الأوراق المالية»: إلزامية التصويت الإلكتروني في العموميات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنها أطلقت بالتعاون مع الأسواق المالية في الدولة خاصية التصويت الإلكتروني، عبر تقنية «البلوك تشين» لأول مرة في المنطقة. وأضافت الهيئة في تغريدة على تويتر : إنها جعلت هذه الخاصية إلزامية لكافة الشركات المدرجة في الأسواق المالية، موضحة أن «ماركة» كانت أولى الشركات المدرجة التي طبقت نظام التصويت الإلكتروني عبر «البلوك تشين». وكان سوق دبي المالي قد أبلغ مساهمي «ماركة» عبر تنبيه وصلهم إلكترونياً، للتصويت على قرارات الجمعية العمومية، وخاصة إن السوق يوفر خدمة إدارة اجتماعات الجمعيات العمومية. وتساهم الخاصية الجديدة في ضمان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، من خلال إشراك جميع مساهمي الشركة في اتخاذ القرارات المهمة، والتغلب على مشاكل عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني والاضطرار إلى تأجيل اجتماعات الجمعية العمومية. وقام سوق دبي المالي بتطوير خدمة إدارة اجتماعات الجمعيات العمومية، من خلال التحول لاستخدام تقنيات «بلوك تشين»، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية لهذه الخدمة المهمة في تعزيز الأمان والشفافية في إجراءات إدارة الجمعيات العمومية فيما يخص التسجيل والتصويت. وتمكن هذه الخدمة المساهمين، من التسجيل الذاتي باستخدام الهوية الإماراتية، شريطة تحديث بياناتهم مع سوق دبي المالي، ويتضمن النظام الجديد أيضاً إمكانية تصويت المساهمين عن بُعد بما يعنيه ذلك من تفاعل أكبر مع شركاتهم ولعب دور أكبر في عملية اتخاذ القرار خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، وذلك من خلال موقع السوق الإلكتروني وتطبيق الخدمات الذكية. كما يوفر سوق دبي المالي، خدمة التوقيع الإلكتروني بطريقة آمنة في إدارة خدمة شؤون العملاء، ويشمل ذلك مختلف طلبات المستثمرين، بما يُمكنهم من تقديم الطلبات بطريقة سلسة وسريعة إلى سوق دبي المالي.