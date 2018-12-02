«دبي للذهب والسلع» تفوز بـ «أفضل بورصة لعام 2018»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصدت بورصة دبي للذهب والسلع جائزة «أفضل بورصة لعام 2018» ضمن جوائز «جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2018، وذلك للسنة الثانية على التوالي. وتكرم هذه الجائزة الأداء المتميز لبورصة دبي للذهب والسلع خلال الأشهر ال12 الماضية، حيث سجلت البورصة مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة من أحجام التداول، ونجحت في إطلاق منتجات وخدمات ومبادرات مبتكرة، وتطبيق أحدث التقنيات بما يلبي احتياجات عملائها على نحو أفضل.

ونالت بورصة دبي للذهب والسلع الجائزة بعد منافسة قوية مع بورصات رائدة في المنطقة. وخلال فترة التأهيل، سجلت البورصة أحجام تداول تجاوزت 19.3 مليون عقد بقيمة اسمية تزيد عن 441 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً جديداً.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعتبر تكريماً من نظرائنا في القطاع لجهودنا الحثيثة خلال الأشهر ال12 الماضية. لقد كانت سنة 2018 نقطة هامة في تاريخ بورصة دبي للذهب والسلع من حيث النمو والتطور والابتكار، وتؤكد هذه الجائزة المرموقة من جديد على المكانة المتنامية لبورصة دبي للذهب والسلع على المستويين الإقليمي والدولي».