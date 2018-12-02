شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعى يعلن عن إطلاق أول منصة إلكترونية للسلع الغذائية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير رئيس بنك الائتمان الزراعى المصرى، إن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تقديم خدمات تكنولوجيا مالية لدعم التحول للاقتصاد الرقمى.

كشف القصير، لـ"الخليج 365"، على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادى بعنوان الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق، أنه سيتم إصدار محفظة إلكترونية جديدة "أجريفون" بداية عام 2019.

وكشف أيضًا رئيس البنك الزراعى المصرى، أن البنك يسعى بالتنسيق مع أحد الجهات الحكومية لإطلاق وإدارة أول منصة إلكترونية للسلع الزراعية، وهذه المنصة تمثل قيمة مضافة للمنتج والمستهلك متوقعًا إطلاقها قريبًا.

وعلى الجانب الآخر، أكد القصير أن محفظة البنك تصل إلى 25 مليار جنيه 75% من حجم المحفظة للفلاح الصغير ومتناهى الصغر، مستهدفًا الوصول لمعدل نمو للمحفظة 15% خلال 2019.