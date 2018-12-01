شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي اليمني»: ننتظر ودائع بـ 3 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة.

وقال "زمام"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقاءه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكك والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ليزا جرانداي، إن التعافي سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً للديمومة شريطة أن تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج مع إعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام المقبل.

وأوضح أن جزء من هذه الإجراءات سيكون له الأثر الكبير في استقرار العملة, بالإضافة إلى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي في اليمن.

وأشار إلى أن التحسن الذي حصل في وضع العملة المحلية جاء نتيجة للإجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة، وأن كل المبالغ التي يتم طباعتها حاليًا تذهب إلى الاحتياطي.

وأعلن "زمام" أن البنك سيبدأ الأسبوع المقبل في دفع رواتب المتقاعدين بصنعاء في وقت تمكن من تكوين احتياطي نقدي بخمسمائة مليار ريال يمني.