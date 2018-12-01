قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تنسيقاً مع الوزارات والأجهزة والجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والتصدى لمحاولات بعض التجار والمستوردين زيادة أثمان السلع التى لم يشملها قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً للسلع الاستراتيجية والضرورية، خلال ديسمبر الجارى.
وأوضح الوزير، لـ«الوطن»، اليوم، أن «المالية» ستتخذ الآليات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها بغية تطويرها وزيادة معدلات إنتاجها وصادراتها، بما فى ذلك الصناعات التجميعية طالما تسهم فى التشغيل، وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم،...
شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات للتجار من استغلال «الدولار الجمركى» فى زيادة الأسعار.. و«المالية»: سنتخذ إجراءات حماية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .