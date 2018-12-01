تحذيرات للتجار من استغلال «الدولار الجمركى» فى زيادة الأسعار.. و«المالية»: سنتخذ إجراءات حماية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تنسيقاً مع الوزارات والأجهزة والجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والتصدى لمحاولات بعض التجار والمستوردين زيادة أثمان السلع التى لم يشملها قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً للسلع الاستراتيجية والضرورية، خلال ديسمبر الجارى.

وأوضح الوزير، لـ«الوطن»، اليوم، أن «المالية» ستتخذ الآليات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها بغية تطويرها وزيادة معدلات إنتاجها وصادراتها، بما فى ذلك الصناعات التجميعية طالما تسهم فى التشغيل، وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم،...