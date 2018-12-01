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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تعلن بدء عمل صندوق مصر السيادى فى الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الصندوق السيادى سوف يبدأ مهامه خلال الربع الأول من 2019" يناير، فبراير، مارس، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط أرسلت لرئيس مجلس الوزراء النظام الأساسى لعمل الصندوق الأسبوع الماضى.
وأكدت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها، أن الصندوقين السياديين العمانى و الروسى أرسل إلى وزارة التخطيط بهدف الاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على استغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق الأم سوف يكون معفيا من الضرائب، لكن الصناديق الفرعية لن تكون معفية من الضرائب، مؤكدة أن لجنة اختيار المدير التنفيذى تجتمع مع مرشحين لمناصب، وتتحرى الدقة في اختيارتها.
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