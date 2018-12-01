شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.52% خلال جلسات شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13320 نقطة خلال جلسات شهر نوفمبر الماضى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 682 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.86% مغلقاً عند مستوى 1707 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 4.84% مغلقًا عند مستوى 13361 نقطة.

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