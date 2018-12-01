تراجع اسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، جنيهين، مقارنة بأسعار الأمس.

ووصل سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 610 جنيهات مقابل 612 جنيهًا للجرام أمس.

فيما هبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 522.8 جنيهًا، ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 697 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4880 جنيهًا.

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