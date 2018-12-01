شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظ البنك المركزى: إطلاق رخصة القبول الرقمى للبنوك نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى، منح رخص لإطلاق منتج الكوبون الرقمى نهاية العام الجارى ، وذلك عبر منح رخص للبنوك المعنية باطلاق الخدمة تمهيداً لتعميمها على جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى .

وأوضح خلال كلمته فى مؤتمر الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الإنطلاق" بجلسة الشمول المالى، إنه لا يوجد تعديل فى موعد إطلاق بطاقة الدفع الوطنية "ميزة".

وأضاف أن إطلاق البطاقة سيتم فى موعده آخر ديسمبر الحارى، مشيرا إلى أن البنك المركزى أعلن رسميًا خلال أكتوبر الماضى استعداده َ أنواع الدعم المختلفة للمواطنين، فى إطار خطة الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى.