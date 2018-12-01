الان تتابع ارتفاع صادرات النفط سعودية 55.5% خلال سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: ارتفعت صادرات النفط السعودية، في سبتمبر، بنسبة 55.5 %، مقارنة بنفس الشهر من بالعام الماضي. كما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية في سبتمبر 40.6%، مقارنة بالعام الماضي. في السياق، زادت واردات السعودية في سبتمبر بنسبة 9.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات النفط سعودية 55.5% خلال سبتمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .