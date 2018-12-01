رئيس البنك الزراعي: نعمل مع البنك المركزي في إعادة هيكلة البنك

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قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري السيد القصير، إنه جارى خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع البنك المركزى العمل على إعادة هيكلة البنك؛ والتى تعتمد أبرز محاوره على إعادة هيكلة البنية التحتية التكنولوجية.

وأضاف القصير، في كلمته بمؤتمر (الاقتصاد المصري : من التعافي إلى الانطلاق) أن مصرفه يمتلك 1210 فروع على مستوى الجمهورية بما يمثل أكثر من 25 % من وحدات الجهاز المصرفي.

وتابع ” البنك الزراعي يستهدف توزيع 400 ماكينة صراف آلي سنويا على فروع البنك بالتعاون مع البنك المركزي كما أن البنك يتعاون مع شركتي (اي فايناس وفوري) للمدفوعات الالكترونية لصرف الرواتب ودفع فواتير الكهرباء والماء”.

وأشار إلى أن مصرفه يعتبر ثاني أكبر بنك في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات حيث توجد قاعدة كبيرة من عملاء البنك تبلغ 3 ملايين عميل.

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