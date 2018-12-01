شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح ونظيره الروسي يجتمعان على هامش القمة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصادر روسية أمس الجمعة، أنه من المقرر عقد اجتماع بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، م. خالد الفالح، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين وإنهما سيبحثان خفضا لإنتاج النفط في 2019.

ونقلت «رويترز» أنه من المتوقع أن يكون إنتاج روسيا من النفط في 2019 عند نفس المستوى المسجل في العام الحالي، لكن قد يجري تعديله، بناء على اتفاق بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في فيينا الأسبوع القادم لمناقشة إنتاج النفط.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية، أن الاجتماع الحقيقي القادم لمنظمة أوبك، والذي سيحدد اتجاهات أسواق النفط العالمية خلال 2019، سيكون في بيونس آيريس على هامش قمة العشرين، وليس في فيينا كما هو مقرر.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الطاقة خالد الفالح، ونظيره الروسي سيكونان في قمة العشرين، وهو الأمر الذي يعزز الانطباع بأن البلدين سيتفقان على صيغة معينة يدخلان بها إلى اجتماع أوبك في فيينا بعد ذلك بأسبوع.

وتأتي قمة «بيونس آيريس»، في أعقاب تراجع متتابع في أسعار النفط، ووصل إجمالي انخفاض أسعار النفط خلال شهر إلى حدود 22% وسط قناعات بأن السوق العالمي مشبع.