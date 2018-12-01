المالية تعلن السعر الجديد للدولار الجمركي بعد زيادته للسلع غير الأساسية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، تحديد سعر الدولار الجمركي الجديد الذي سيتم فرضه على السلع غير الأساسية والترفيهية، عند 17.9737 جنيه للدولار، تنفيذا لقرار وزير المالية الصادر أمس.

وكان محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا أمس برفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والترفيهية ليكون وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي، مع استمرار تثبيت سعره للسلع الاستارتيجية والأساسية ومدخلات الغنتاج عند 16 جنيهًا.

وقال بيان المالية، إنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم، ولمدة شهر ينتهي في 31 ديسمبر الجاري.

شملت قائمة...