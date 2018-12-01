تعرف على أسعار جميع أنواع السيارات بعد تحرير سعر الدولار الجمركي

كتب – إسلام سعيد شرح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركى على السيارات بقوله إنه كان يتم احتساب الدولار الجمركى عند معاملة استيراد السيارات عند سعر 16 جنيها فمثلا إذا استوردت سيارة بسعر 10 آلاف دولار فإنه يتم معاملتها جمركيا وضريبيا على سعر 160 ألف جنيه مصرى لكن مع زيادة سعر الدولار الجمركى – تحريره – سيتم احتساب سعر السيارة بضرب سعرها وهو 10 آلاف دولار فى سعر الدولار الجديد فمثلا يكون 18 جنيها ومن ثم يتم معاملة السيارة على أن سعرها 180 ألف جنيه". وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات لـ"اليوم السابع"، أن...

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