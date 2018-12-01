نقيب الصحفيين يفتتح مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثالث

افتتح عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثالث تحت عنوان “الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق”،

بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وقال سلامة في كلمته الافتتاحية إن مصر تمر الآن بمرحلة اقتصادية شديدة الأهمية والحساسية تتم خلالها معالجة آثار أخطاء الماضي. وأوضح أن هناك لجنة ترأسها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تقوم بمراجعة الدين العام أسبوعيا، وهو معناه أن كل الأمور تتم مناقشتها بالتفصيل للوصول لأفضل حلول ممكنة، لافتا إلى أن الدين من أخطر المسائل، لكن احيانا تتحول الأزمة لفرصة.

بدوره، قال خليفة أدهم رئيس تحرير مجلة “الأهرام الاقتصادي” إن مؤتمر هذا العام يتزامن مع تطورات مهمة يشهدها الاقتصاد المصري في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لتبلغ نسبة النمو 5،3% مقابل 5،2% العام الماضي. مشيرا إلى وجود تحديات مهمة في مقدمتها التطورات الاقتصادية العالمية، والإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

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