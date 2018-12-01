شكرا لقرائتكم خبر مزاد لبيع 10 عقارات لمعن الصانع غدا والحصيلة المتوقعة 200 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب _ الخبر

يقيم التكتل المكلف بتنفيذ قرار إقامة مزادات البيع لممتلكات الملياردير معن الصانع تحت إشراف محكمة التنفيذ غدا الأحد مزاده الثالث ضمن مزادات عدة لبيع أصول عقارية تعود ملكيتها لمعن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات، حيث من المقرر بيع 10 أصول عقارية منوعة ما بين أراض ومبان سكنية وتجارية ومستودعات وقرى سكنية تقع جميعها في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، فيما يتوقع أن تبلغ حصيلة العقارات 200 مليون ريال.

10 عقارات

وأوضح رئيس تكتل إتقان عبدالعزيز الرشيد أن المزاد الثالث سيشهد بيع عشرة عقارات مميزة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتشهد عملية التحضير للمزاد والتسويق إقبالا من راغبي الشراء من فئات متنوعة، ويرجع ذلك إلى تميز العقارات وتنوعها ورغبة كثيرين في تملكها لتميز موقعها وتنوع الفرص الاستثمارية بها. وأشار الرشيد إلى مزاد رابع ضمن سلسلة المزادات من المتوقع إقامته في يناير من العام المقبل 2019، وذلك لبيع أصول عقارية أخرى في الخبر والدمام ثم يليها بيع أصول في مدينة الرياض ثم مدينة جدة ثم ينبع.

استعداد

وكان التكتل المكلف بتنفيذ قرار تنفيذ قرار إقامة مزادات البيع لممتلكات الملياردير معن الصانع تحت إشراف محكمة التنفيذ قد أكمل استعداداته مبكرا لإقامة المزاد الثالث لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة لمعن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدر بعدة مليارات مع توقع حضور كبير للمزاد.

200 مليون

وتوقع خبراء في السوق العقاري وصول حصيلة بيع عقارات المزاد الثالث الذي سيقيمه التكتل لبيع قطع أراض ومبان سكنية في الخبر إلى نحو 200 مليون ريال.

15 % من الديون

وأشار الخبراء إلى أنه وطبقا لمؤشرات السوق العقاري في الوقت الحاضر فإن الحصيلة المتوقعة لبيع جميع العقارات التي طرحت أو ستطرح خلال المزادات المقبلة، والتي تصل في مجموعها إلى 5 أو 6 مزادات من أصول وممتلكات الصانع وشركته قد تبلغ نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) بما يغطي ما بين 10% و15% من إجمالي الدين، وستخصص لسداد مستحقات الدائنين بحسب نسبة كل دائن.

125 مليونا في مزادين

وكان تكتل إتقان أقام المزادين الأول والثاني تحت إشراف محكمة التنفيذ، حيث جرى بيع 900 سيارة مملوكة لمجموعة سعد ومجموعة منوعة من المنقولات والرخام والسيراميك، وقد بلغت حصيلتهما نحو 125 مليون ريال، خصصت معظمها لسداد مستحقات الدائنين من العاملين في المجموعة الذين لم يتلقوا أجورهم، وبنسب محددة من قيمة الديون.

يتألف مجموع العقارات التي سيقام المزاد عليها للملياردير معن الصانع وشركة سعد للتجارة العائدة إليه من:

40 عقارا

5 مدن

هي الخبر والدمام والرياض وجدة وينبع

المساحة الإجمالية تصل إلى

2.702.106.83 مترا مربعا

تتوزع كالآتي:

مدينة الخبر

21 عقارا

عبارة عن 16 أرضا بمساحات مختلفة و5 مبان كبيرة، بمساحة 1.478.348.08 م ٢

، بينها مجمعات سكنية ومواقف سيارات ومراكز للبيوت المحمية وملاعب تنس

مدينة الدمام

3 عقارات

عبارة عن 3 أراض بمساحة إجمالية 72.000 م٢

مدينة الرياض

4 عقارات

عبارة عن 3 مبان سكنية وأرض واحدة بمساحة إجمالية 6.183.04 م٢

مدينة جدة

6 عقارات

عبارة عن 6 أراض بمساحة إجمالية تصل إلى 1.027.526.54 م٢

مدينة ينبع

6 عقارات

عبارة عن 6 أراض بمساحة إجمالية تصل إلى 118.049.17 م٢