7 أشياء غريبة يمكن تجربتها في الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

إذا أردت تجربة أشياء جديدة في الأرجنتين فهناك 7 تجارب غريبة يمكنك فعلها بحسب موقع The Culture Trip

زيارة غابة تتخذ شكل الغيتار

كانت هناك امرأة تحلم بتصميم غيتار عملاق مصنوع بالكامل من أشجار يمكن رؤيتها من السماء. وبشكل مأساوي ماتت فجأة، لذا حقق زوجها حلمها بنفسه. تقع هذه الغابة في وسط البامبا، لذلك قد يكون من الأسهل زيارتها بشكل فعلي.

اتباع آثار الديناصورات

تقع خارج متحف ارنستو باخمان على بعد 80 كلم من مدينة نيوكوين الجنوبية، يمكن للزوار مشاهدة آثار أقدام الديناصورات المحفوظة هناك، كما يقدم المتحف نفسه برنامج «كن متخصصا في علم الأحافير ليوم واحد» مقابل رسوم بسيطة.

تجول في قرية كامبانوبولس الوهمية

تعود إلى القرون الوسطى، ومصنوعة في الغالب من مواد منقذة، سيحب مظهرها عشاق أفلام تيم بورتون القرية.

زيارة »أتلانتس « الأرجنتينية

كانت فيلا إيبكوين تحت الماء منذ عقود. والآن بعد أن بدأت المياه في الانحسار أصبحت كمدينة أشباح مهيأة للتجوال. حيث الأطلال والمباني التي تآكلت وتبدو الأشجار متحجرة.

اللعب مع طيور البطريق

توجه إلى أوشوايا، حيث مستعمرة البطريق والكثير من الأشياء المدهشة الأخرى التي يمكن رؤيتها والقيام بها، لكن طيور البطريق وحدها ليست اعتيادية إلى حد كبير.

محاولة إيجاد الكأس المقدسة

تقول القصة إن فرسان الهيكل دفنوا الكأس المقدسة في موقع تحت الأرض في باتاغونيا، ويعتقد النازيون أنها كانت موجودة في هضبة سومونسورا. حتى إذا لم تجدها، فإن هذه المنطقة بها محمية طبيعية كبيرة تستحق الاكتشاف.

نفق تحت مدينة بوينس أير س

قام اليسوعيون ببناء شبكة من الأنفاق تحت بوينس أيرس تسمى «مانزانا دي لاس لوكيس» ولا يزال غير معروف لماذا بنيت وما هي وظيفتها بالضبط. ولكن ما نعرفه هو أنها ممتعة في الاستكشاف.