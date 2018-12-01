أفضل 4 مدن للسكن بالأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة عرفت الأرجنتين بأنها إحدى البلدان الجميلة والمميزة في العالم، وذكر موقع WANDERING TRADER أفضل أربعة مدن بالأرجنتين للسكن وهي كالتالي: 1- مدينة مندوزا: تمتاز مندوزا بجوها الجميل خلال السنة مع قلة الجرائم ووجود أنشطة عدة متاحة لسكانها. 2- مدينة بوينس آيرس: تشكل عاصمة الأرجنتين فهي غنية بموقعها وثقافتها وأنشطتها المتنوعة. 3- مدينة قرطبة: تشكل ثاني أكبر مدينة بالأرجنتين، وتمتاز بالأنشطة الثقافية وقلة الجرائم وتناسب فئة الأصغر سنا. 4- مدينة باريلوتشي: تمتاز هذه المدينة بقلة الجرائم والهدوء والأمن وبكثرة الأنشطة الخارجية.



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